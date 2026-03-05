Григор Димитров си гарантира дуел със световния №1 Алкарас

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първата ракета на България победи Теренс Атман от Франция на старта в Индиън Уелс.

григор димитров започна успех двойки акапулко
Слушай новината

Най-добрият български тенисист Григор Димитров победи Теренс Атман (Франция) в три сета в първия кръг на Мастърс 1000 турнира в Индиън Уелс - 6:4, 5:7, 6:4. Димитров взе реванш за загубата от този съперник миналата седмица в Акапулко. Българинът се класира за втория кръг на надпреварата, където го очаква световният №1 Карлос Алкарас.

Димитров проби още в първия гейм на мача, но допусна рибрейк веднага след това за 1:1. Българинът стигна до нов пробив за 4:3 и след два убедително спечелени сервис гейма затвори първия сет с 6:4.

Във втората част Димитров изостана с пробив за 2:4, но успя да изравни до 4:4. Българският тенисист отрази един сетбол при 4:5, а в следващия гейм пропусна цели седем възможности за решителен брейк при сервис на Атман. За съжаление Димитров се пропука на собствен сервис в следващия гейм и след 7:5 французинът изравни резултата в сетовете.

Решителният трети сет започна с размяна на пробиви в първите два гейма, но Димитров стигна до нов брейк, за да поведе с 2:1. До края българинът беше изключително стабилен на собствен сервис и затвори мача с крайното 6:4.

