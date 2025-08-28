Гримзби, който елиминира Манчестър Юн ще гостува на Шефийлд Уензди в третия кръг на Карабао къп

В сряда вечер бе изтеглен жребият за третия кръг на турнира за Купата на лигата в Англия – Карабао къп. На този етап в надпреварата се включват и отборите, които играят в евротурнирите. Големи дербита липсват, а фаворитите могат да бъдат доволни от жребия.

Носителят на трофея от миналия сезон Нюкасъл ще домакинства на Брадфорд Сити. Арсенал ще гостува на Порт Вейл, Челси ще се изправи срещу Линкълн Сити като гост, а Тотнъм приема Донкастър Роувърс в Лондон.

Най-труден изглежда жребият за Ливърпул, който ще трябва да приеме Саутхамптън на „Анфийлд“. Сблъсъците между елитните Брентфорд – Астън Вила и Уулвърхемптън – Евертън също се очертават като равностойни и оспорвани.

Гримзби, който снощи сензационно елиминира Манчестър Юнайтед, този път ще гостува на Шефийлд Уензди на „Хилзбъро“.

Пълен жребий за третия кръг на Карабао къп:

Порт Вейл – Арсенал

Суонзи Сити – Нотингам Форест

Линкълн Сити – Челси

Тотнъм – Донкастър

Брентфорд – Астън Вила

Хъдърсфийлд Таун – Манчестър Сити

Ливърпул – Саутхямптън

Нюкасъл – Брадфорд

Шефийлд Уензди – Гримзби

Уулвърхемптън – Евертън

Кристъл Палас – Милуол

Бърнли – Кардиф

Рексъм – Рединг

Уигън – Уикъмб Уондърърс

Барнзли – Брайтън

Фулъм – Кеймбридж