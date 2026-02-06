БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за...
Чете се за: 05:15 мин.
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

Грипът отстъпва: Кои са на-честите усложнения след прекарване на вируса?

от БНТ , Репортер: Таня Матева
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
В последния ден от грипната епидемия в Пловдив, отчитат по-малко заболели

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В последния ден от грипната епидемия в Пловдив, здравните власти отчитат по-малко заболели. Въпреки че грипът отстъпва, в УМБАЛ "Свети Георги" продължават да приемат хора с различни усложнения. В инфекциозната клиника пациентите, които се лекуват са 14.

Бронхопневмониите са сред най – честите усложнения след прекаран грип. Сред пациентите с тази диагноза в болницата е и Елзабет Шуманова.

Елизабет Шуманова: "Бях с много висока температура, пих антибиотик, бях на снимка, нямаше никакво подобрение и така реших да дойда тука, защото кашлицата много се засили, поддържах 39 градуса горе-долу температура, мускулни болки."

В болницата се лекуват пациенти от всякакви възрасти.

проф. Олиана Бойкинова - началник на инфекциозна клиника в УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив: "Пациентите в ранна детска възраст обикновено са с висока температура и като усложнения най-често са пневмонии, ларингити, отити, опасност от фибрилни гърчове. При възрастните пациенти над 65-годишна възраст рискът идва от множеството придружаващи заболявания – хронични белодробни заболявания, сърдечни заболявания, диабет, пациенти с бъбречни увреждания на хронична хемодиализа."

Грипният вирус може да доведе и до усложнения от страна на сърцето, като най-често се наблюдава вирусен перикардит.

д-р Камен Станев - кардиолог в УМБАЛ "Св. Георги": "При част от вирусните инфекции се засяга точно перикардната обвивка на сърцето и почва да се събира течност около сърцето. Другото по-тежко усложнение е, когато вирусът засяга сърдечния мускул, това е вирусния миокардит."

И въпреки, че грипната епидемия в Пловдив няма да бъде удължена, хората трябва да бъдат внимателни – съветват специалистите.

#разпространение на грипа #усложнения #грипна епидемия

Последвайте ни

