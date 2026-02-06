БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ръководството на МБАЛ “Св. Анна” във Варна кани на разговор детските хирурзи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Преди няколко дни лекарите подадоха колективна оставка

протест варна подкрепа напускащите лекари болница анна
Снимка: БТА
Ръководството на МБАЛ “Света Анна” във Варна отправя покана за разговор с лекарите от Отделението по детска хирургия, които подадоха колективна оставка.

В открито писмо изпълнителният директор на здравното заведение д-р Красимир Петров заявява, че има готовност да гарантира на екипа възможност за организиране на 3 и повече дни за планови операции, тъй като това е един от мотивите за подадените оставки.

В писмото пише още, че МБАЛ "Света Анна" – Варна е сред утвърдените бази за обучение на млади лекари, немалка част от лекарския екип има и реализира академична и научна кариера. И ако възможността за повече оперативна дейност и нормален ход на започналите вече специализации на младите хирурзи от отделението не се окажат достатъчен мотив за екипа да преосмисли напускането на болницата, разчитаме финалното им решение да бъде в интерес на младите хора с деца в града и областта и те да продължат да работят във Варна.

Освен високотехнологичната Университетска болница "Света Марина", която е и сред най-големите бази за обучение на млади лекари в страната, възможности за работа и развитие на детските хирурзи предлагат още няколко многопрофилни лечебни заведения в града.

