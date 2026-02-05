Грийвс с шътаут, Кълъмбъс записа седма поредна победа в НХЛ

Вратарят Джет Грийвс направи отличен мач и записа четвърти шътаут в кариерата си, след като спаси всичките 21 изстрела към вратата на Кълъмбъс Блу Джакетс при победата с 4:0 над Чикаго Блекхоукс в среща от Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Успехът е седми пореден за "сините якета“ и девети в последните им десет мача.

Точни за Кълъмбъс бяха Зак Веренски, Иван Проворов, Дантън Хайнен и Шон Монохан. С натрупаната серия от победи тимът се доближи само на четири точки от местата, даващи право на участие в плейофите в Източната конференция.

Чикаго, от своя страна, допусна седмо поражение в последните си десет двубоя и вече изостава на десет точки от плейофната зона на Запад.

В друг мач от програмата шампионът Флорида Пантърс се наложи с 5:4 след изпълнение на дузпи над Бостън Брюинс. „Пантерите“ водеха с 4:2 преди началото на последната третина, но позволиха на съперника да изравни, което доведе до продължение и наказателни удари.

При дузпите за Флорида точни бяха Антон Лундел и Брад Маршан, докато за Бостън се разписа единствено Виктор Арвидсон. В редовното време за победителите голове отбелязаха Еету Луостаринен, Увис Балинскис, Матю Ткачук и отново Антон Лундел. За Брюинс Майкъл Ейсимон вкара два пъти, а Марк Кастелич и Кейси Мителщед добавиха по едно попадение.

Въпреки победата Флорида остава извън плейофната осмица на Изток, докато Бостън заема последното място, даващо право на участие в елиминациите. Двата тима имат съответно 61 и 69 точки.