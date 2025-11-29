Гьоко Хаджиевски: Заслужено загубихме от ЦСКА

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Старши треньорът на Спартак Варна призна превъзходството на "червените".

Гьоко Хаджиевски
Снимка: БТА
Слушай новината

Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски призна, че възпитаниците му не са могли да се противопоставят на играчите на ЦСКА.

Варненци загубиха с 0:4 срещата от 17-ия кръг на Първа лига.

"Със сигурност не очаквах да загубим толкова изразително. Заслужено загубихме. ЦСКА показа класа, по-добри са от нас. Деян Лозев имаше температура днес и не можеше да играе. Матео Петрашило е наказан заради пет жълти картони. Защитата ни не беше стандартна.Ние сме по-слаби като класа от ЦСКА и можеше, ако преценим, да играем с петима централни защитници и да се браним. Аз им казах на играчите, за мен при ЦСКА опасността е от 16-те метра. Всички техни играчи имат добър удар – Илиан Илиев, Бруно Жордао, Петко Панайотов. Бяхме съсредоточени там, а двата гола получихме с удари от 20-30 метра. ЦСКА излезе с малко променена формация, вместо 4-3-3 играха 4-4-2, с двама централни нападатели", заяви той след срещата.

Наставникът посочи къде отборът му се е провалил.

"Ние нямаме поливалентни футболисти, да им сменяме позициите по време на играта. Двата гола бяха като нокдаун. Имахме положение, имахме три-четири добри положения. Опитвахме се да играем футбол, можехме да вкараме гол. След 3:0 е трудно да се върнеш. Опитахме с трима свежи футболисти в халф линията да тичаме повече. Липсваше ни и по-прецизна игра при пасовете. В много моменти през второто полувреме имахме много погрешни пасове и неразбирателство между играчите. Практически не бяхме в състояние да се върнем обратно в играта. Тежко е, трудно е да загубиш у дома с 0:4. Не очаквах да загубим с толкова много. Трябва да намерим сили трите мача до края на годината да ги играем на по-високо ниво", допълни специалистът.

Свързани статии:

ЦСКА спечели гостуването си на Спартак във Варна
ЦСКА спечели гостуването си на Спартак във Варна
Убедителна победа за възпитаниците на Христо Янев.
Чете се за: 01:57 мин.
