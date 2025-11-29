Гьоко Хаджиевски: Заслужено загубихме от ЦСКА

Старши треньорът на Спартак Варна призна превъзходството на "червените".
Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски призна, че възпитаниците му не са могли да се противопоставят на играчите на ЦСКА.
Варненци загубиха с 0:4 срещата от 17-ия кръг на Първа лига.
"Със сигурност не очаквах да загубим толкова изразително. Заслужено загубихме. ЦСКА показа класа, по-добри са от нас. Деян Лозев имаше температура днес и не можеше да играе. Матео Петрашило е наказан заради пет жълти картони. Защитата ни не беше стандартна.Ние сме по-слаби като класа от ЦСКА и можеше, ако преценим, да играем с петима централни защитници и да се браним. Аз им казах на играчите, за мен при ЦСКА опасността е от 16-те метра. Всички техни играчи имат добър удар – Илиан Илиев, Бруно Жордао, Петко Панайотов. Бяхме съсредоточени там, а двата гола получихме с удари от 20-30 метра. ЦСКА излезе с малко променена формация, вместо 4-3-3 играха 4-4-2, с двама централни нападатели", заяви той след срещата.
Наставникът посочи къде отборът му се е провалил.
"Ние нямаме поливалентни футболисти, да им сменяме позициите по време на играта. Двата гола бяха като нокдаун. Имахме положение, имахме три-четири добри положения. Опитвахме се да играем футбол, можехме да вкараме гол. След 3:0 е трудно да се върнеш. Опитахме с трима свежи футболисти в халф линията да тичаме повече. Липсваше ни и по-прецизна игра при пасовете. В много моменти през второто полувреме имахме много погрешни пасове и неразбирателство между играчите. Практически не бяхме в състояние да се върнем обратно в играта. Тежко е, трудно е да загубиш у дома с 0:4. Не очаквах да загубим с толкова много. Трябва да намерим сили трите мача до края на годината да ги играем на по-високо ниво", допълни специалистът.