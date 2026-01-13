Хабиб Нурмагомедов: Уволниха Шаби Алонсо заради група разглезени деца

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Бившият ММА шампион вярваше, че наставникът може да постигне успехи с "белия балет".

чаби алонсо гонсало гарсия правилното
Снимка: БТА
Слушай новината

Бившият ММА шампион Хабиб Нурмагомедов разкритикува сериозно Реал Мадрид след уволнението на Шаби Алонсо.

Бившият кадър на "кралете" се прости с поста си след само седем месеца начело на тима, след като загуби финала за Суперкупата на Испания от Барселона с 2:3 в Джеда. На негово място беше назначен Алваро Арбелоа, който води Б отбора на Реал преди това.

"Няма такова нещо като лоялност. Преди година му се молеха да дойде. Сега го уволниха. Група разглезени деца. Шаби, ти си най-добрият", написа Хабиб в социалната мрежа Инстаграм.

Името на Алонсо сега е спрягано с шампиона на Англия Ливърпул, където обаче Арне Слот закрепи резултатите на отбора след лошия старт на сезона.

