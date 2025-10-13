БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 00:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:47 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

Хамас освободи първите заложници – сред тях и български гражданин

Чете се за: 01:15 мин.
Газа Хамас заложници
Снимка: БТА
Хамас е освободил първите седем заложници, които вече са предадени на екипи на Червения кръст, влезли в Ивицата Газа. Засега няма официална информация за здравословното им състояние. Според израелските власти, пленените ще бъдат транспортирани с автобуси на Червения кръст до военната база „Реим“ в Южeн Израел, а след това – с хеликоптери до болници, където ще бъдат посрещнати от близките си.

Сред освободените е и Матан Ангрест, който има и българско гражданство. Освен това, Хамас ще върне телата на 26 убити заложници.

В замяна, Израел започва да изпълнява договореното в Шарм ел Шейх – освобождаването на 250 палестински затворници и 1700 задържани в Газа по време на войната.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че „войната в Газа е свършила“, като подчерта, че до 12:00 часа местно време всички живи заложници трябва да бъдат предадени на представители на Червения кръст. Очаква се още 20 души да бъдат освободени през следващите часове.

Водещи новини

"Всички се връщате. Войната свърши": След 783 дни в плен вече са у дома последните 20 живи заложници на Хамас (ОБЗОР)
"Всички се връщате. Войната свърши": След 783 дни в плен...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Трима учени спечелиха Нобеловата награда за икономика Трима учени спечелиха Нобеловата награда за икономика
Чете се за: 00:57 мин.
По света
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти
Чете се за: 04:50 мин.
Общество
Съветът на ЕС предлага пълна либерализация на вноса на мляко и...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на...
Чете се за: 09:35 мин.
Политика
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
