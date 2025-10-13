Хамас освободи първите заложници – сред тях и български гражданин

Хамас е освободил първите седем заложници, които вече са предадени на екипи на Червения кръст, влезли в Ивицата Газа. Засега няма официална информация за здравословното им състояние. Според израелските власти, пленените ще бъдат транспортирани с автобуси на Червения кръст до военната база „Реим“ в Южeн Израел, а след това – с хеликоптери до болници, където ще бъдат посрещнати от близките си.

Сред освободените е и Матан Ангрест, който има и българско гражданство. Освен това, Хамас ще върне телата на 26 убити заложници.

В замяна, Израел започва да изпълнява договореното в Шарм ел Шейх – освобождаването на 250 палестински затворници и 1700 задържани в Газа по време на войната.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че „войната в Газа е свършила“, като подчерта, че до 12:00 часа местно време всички живи заложници трябва да бъдат предадени на представители на Червения кръст. Очаква се още 20 души да бъдат освободени през следващите часове.