Хамас върна телата на още четирима заложници

Диана Симеонова
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Снимка: БТА
Палестинската групировка Хамас върна на Израел телата на още загинали заложници. Късно снощи израелските военни съобщиха, че Червеният кръст е получил телата на още четирима заложници.

Семействата на загиналите в плен на Хамас са гневни заради бавното връщане на останките на техните близки и настояха да не се преминава към втория етап от примирието в Газа. Заради забавянето, Израел заплаши да намали наполовина помощта влизаща в анклава.

Междувременно, американският президент Доналд Тръмп коментира, че ако Хамас не се разоръжат доброволно, ще бъдат принудени да го направят със сила. Въпреки примирието, досега от Хамас не са коментирали публично следващата фаза от плана на Тръмп за мир в Газа, която включва разоръжаването на групировката.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ние им казахме, че искаме да се разоръжат и те ще се разоръжат. А ако не се разоръжат, ние ще ги разоръжим и това ще стане бързо и може би насилствено. Всички казват: "Ами те няма да се разоръжат". Но ще се разоръжат. Говорих с тях и това е, което ми казаха. Ще се разоръжат или ние ще ги разоръжим."

