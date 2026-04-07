Ханзи Флик: Барселона и Атлетико ще предложат различен сблъсък в Шампионската лига

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик очаква различен развой на събитията в предстоящия сблъсък с Атлетико Мадрид от четвъртфиналите на Шампионската лига.

Двубоят на "Камп Ноу“ идва само дни след победата на каталунците с 2:1 в Ла Лига, но германският специалист подчерта, че мачовете в Европа имат съвсем различен характер.

"Не можете да сравнявате предишните срещи с тази. Шампионската лига е различно състезание - най-доброто. Всеки ще даде максимума от себе си, защото залогът е място на полуфинал“, коментира Флик пред клубните медии.

Това ще бъде пети двубой между двата отбора през сезона, като Барселона има победи в първенството, но допусна тежка загуба с 0:4 в първия полуфинал за Купата на краля, преди да спечели реванша с 3:0.

Флик призна, че в последния мач Атлетико е дал почивка на част от основните си играчи, а Барселона е имала и доза късмет след червен картон за съперника.

Защитникът Жоао Кансело също изрази увереност преди срещата.

"Всички мечтаем да продължим напред. Знаем, че ще бъде трудно, но сме мотивирани да стигнем до полуфиналите.“, добави бранителят на Барселона.