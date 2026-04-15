Ханзи Флик: Можеше да вкараме трето попадение, но допуснахме гол

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик призна разочарованието в отбора си след отпадането на четвъртфиналите в Шампионската лига.

Каталунският гранд победи Атлетико Мадрид с 2:1 като гост в реванша, но заради поражението с 0:2 в първия мач бе елиминиран от надпреварата.

„Разочаровани сме. Имахме много шансове, особено през първото полувреме. Имахме възможност да вкараме трети гол, но вместо това допуснахме попадение“, коментира Флик след двубоя в Мадрид.

Германецът бе доволен от факта, че възпитаниците му дадоха всичко от себе си.

„Но футболът е такъв. Трябваше да се справим по-добре. В крайна сметка, по отношение на манталитета и отношението, отборът даде всичко от себе си. Футболистите свършиха фантастична работа, но ние просто не се справихме“, каза още наставникът на Барселона.