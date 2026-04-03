Хари Кейн пропуска мача с Фрайбург, под въпрос до последно за Реал Мадрид

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн ще пропусне предстоящия мач от Бундеслигата срещу Фрайбург, но се очаква да бъде на разположение за двубоя срещу Реал Мадрид от Шампионската лига.

Новината беше потвърдена от старши треньора на баварците Венсан Компани, който обясни, че английският национал е почувствал дискомфорт в глезена по време на паузата за националните отбори.

"Хари тренираше добре до неделя, но след това усети проблем в глезена. Това означава, че няма да бъде на разположение за мача утре“, заяви Компани.

Наставникът на германския шампион обаче изрази оптимизъм относно възстановяването на своя голмайстор за първия четвъртфинален сблъсък от Шампионската лига в Испания.

"Оптимист съм за вторник. Бих искал да играе срещу Фрайбург, но към момента това не е възможно“, добави той.

Добрата новина за Байерн е завръщането на Джамал Мусиала и Алфонсо Дейвис, както и на капитана Мануел Нойер, който отново е на линия след проблеми на вратарския пост.

Въпреки предстоящия сблъсък с Реал Мадрид, Компани подчерта, че фокусът на отбора остава върху мача с Фрайбург.