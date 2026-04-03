БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Хари Кейн пропуска мача с Фрайбург, под въпрос до последно за Реал Мадрид

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Венсан Компани остава оптимист за участието на английския нападател в Шампионската лига

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн ще пропусне предстоящия мач от Бундеслигата срещу Фрайбург, но се очаква да бъде на разположение за двубоя срещу Реал Мадрид от Шампионската лига.

Новината беше потвърдена от старши треньора на баварците Венсан Компани, който обясни, че английският национал е почувствал дискомфорт в глезена по време на паузата за националните отбори.

"Хари тренираше добре до неделя, но след това усети проблем в глезена. Това означава, че няма да бъде на разположение за мача утре“, заяви Компани.

Наставникът на германския шампион обаче изрази оптимизъм относно възстановяването на своя голмайстор за първия четвъртфинален сблъсък от Шампионската лига в Испания.

"Оптимист съм за вторник. Бих искал да играе срещу Фрайбург, но към момента това не е възможно“, добави той.

Добрата новина за Байерн е завръщането на Джамал Мусиала и Алфонсо Дейвис, както и на капитана Мануел Нойер, който отново е на линия след проблеми на вратарския пост.

Въпреки предстоящия сблъсък с Реал Мадрид, Компани подчерта, че фокусът на отбора остава върху мача с Фрайбург.

"Като треньори трябва да покажем, че подготовката е същата както винаги. Приоритетът е Фрайбург“, категоричен бе белгийският специалист.

#ФК Байерн Мюнхен #Хари Кейн

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Интер се върна на победния път с убедителен успех над Рома
Чете се за: 00:25 мин.
Чете се за: 02:05 мин.
Чете се за: 00:52 мин.
Чете се за: 00:52 мин.
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ