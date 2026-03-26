Хари Магуайър: Идеите на Аморим бяха страхотни, но просто не проработиха

Защитникът на Манчестър Юнайтед отчете ролята на Карик за стабилизирането на отбора

Защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър заяви, че бившият мениджър на отбора Рубен Аморим е имал добри идеи, но те не са дали очакваните резултати на "Олд Трафорд“.

"Наистина харесвам Рубен, той има страхотни идеи. Идеите просто не проработиха в Манчестър Юнайтед. Просто не се получи. Футболистите също трябва да поемем сериозна отговорност за това“, заяви Магуайър пред британския вестник "Гардиън“.

Английският национал отличи и ролята на временния наставник Майкъл Карик, под чието ръководство отборът стабилизира представянето си и се изкачи в челната тройка на Висшата лига.

"Преходът беше страхотен. Заслуга е на Майкъл и неговия щаб, че направиха нещата толкова гладко“, добави защитникът.

Магуайър коментира и тактическите различия между двамата треньори, като призна, че се чувства по-комфортно в защита с четирима играчи, вместо в схемата с трима бранители, използвана от Аморим.

Бранителят попадна и в състава на Англия национален отбор, воден от Томас Тухел, за предстоящите контроли срещу Уругвай и Япония в края на март.

#ФК Манчестър Юнайтед #Хари Магуайър

Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран продължават
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато", предлагането остава недостатъчно
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
