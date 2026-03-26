Хари Магуайър: Идеите на Аморим бяха страхотни, но просто не проработиха

Защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър заяви, че бившият мениджър на отбора Рубен Аморим е имал добри идеи, но те не са дали очакваните резултати на "Олд Трафорд“.

"Наистина харесвам Рубен, той има страхотни идеи. Идеите просто не проработиха в Манчестър Юнайтед. Просто не се получи. Футболистите също трябва да поемем сериозна отговорност за това“, заяви Магуайър пред британския вестник "Гардиън“.

Английският национал отличи и ролята на временния наставник Майкъл Карик, под чието ръководство отборът стабилизира представянето си и се изкачи в челната тройка на Висшата лига.

"Преходът беше страхотен. Заслуга е на Майкъл и неговия щаб, че направиха нещата толкова гладко“, добави защитникът.

Магуайър коментира и тактическите различия между двамата треньори, като призна, че се чувства по-комфортно в защита с четирима играчи, вместо в схемата с трима бранители, използвана от Аморим.

Бранителят попадна и в състава на Англия национален отбор, воден от Томас Тухел, за предстоящите контроли срещу Уругвай и Япония в края на март.