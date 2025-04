Хеликоптер с няколко души на борда се разби в река Хъдсън в Ню Йорк

Хеликоптер се е разбил в река Хъдсън в Ню Йорк, съобщи нюйоркската полиция. Поне един човек е загинал.

Американски медии съобщават, че на борда е имало 6 души - пилотът и семейство с три деца.

Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс написа в социалната мрежа "Екс", че спасителни екипи работят по изваждането на хората от водата.

The team is on the scene at the heartbreaking and tragic crash in the Hudson River.@FDNY and @NYPDnews are assisting first responders closer to the New Jersey side of the river. Please avoid the area near Pier 40 in Manhattan in the meantime. pic.twitter.com/JxmMmhq6xH