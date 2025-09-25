БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хенрик Ридстьом: Сами сме си виновни
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Хенрик Ридстрьом: Сами сме си виновни

Спорт
Разочарован съм, каза треньорът на Малмьо след загубата от Лудогорец в Лига Европа.

хенрик ридстьорм лудогорец труден опонент
Хенрик Ридстрьом изрази своето разочарование от лошия старт за Малмьо в Лига Европа. Шведите отстъпиха пред Лудогорец с 1:2 на стадион „Еледа“, а старши треньорът потърси вината в представянето на неговия отбор.

„Разочарован съм, но основната част от тази загуба се дължи на нас. Лудогорец, разбира се, е добър отбор. Това при проличаваше особено при бързината, с която осъществяват транзицията между линиите в отделните ситуации, но като цяло ние сами сме си виновни. Допуснахме много елементарна индивидуална грешки в защита, което доведе до дузпата за тях. При 0:2 извършихме ненужно нарушение, а при центрирането след това отново не се отбранявахме добре в наказателното поле. Надявахме се в тези мачове да не се окажем в позиция, в която трябва да догонваме в резултата, но още в първия това се получи и беше трудно. Наясно съм, че понякога играчите вземат грешни решения, друг път това правим ние треньорите, но за съжаление в последно време редовно си патим от тях", коментира той, визирайки, че отборът има само една победа в последните си пет официални срещи.

Наставникът смята, че неговият отбор го чака още много работа върху част от аспектите.

"През второто полувреме успяхме са намалим изоставането си, но пак много лесно позволявахме на съперника да разгърне контраатаките си. Пресата ни не беше добра. Имах чувството, че въобще не сме говорили по този въпрос преди мача. След 1:2 имахме време поне да стигнем до изравняване, но така и не успяхме да натиснем достатъчно, за да поставим под по-сериозно напрежение противника. Трябва да работим върху много аспекти на играта. Пресата, която често ни е позволявала да контролираме срещите ни, но този път не се получи, трябваше да бъде много по-добра. Сякаш се бяхме разделили на линии."

"Разбирам и разочарованието на привържениците ни. Сега ще трябва да се концентрираме, за да направим серия от победи в следващите ни срещи. Вярвам, че разполагам с група от играчи, които в момента имат затруднения, но разполагат с необходимите качества, за да излязат от тази ситуация. Убеден съм, че ще успеят“, завърши Ридстрьом.

Лудогорец започна Лига Европа със силен старт – победа над Малмьо
Лудогорец започна Лига Европа със силен старт – победа над Малмьо
Петър Станич и Ерик Биле отбелязаха попаденията за "орлите"
Руи Мота: Можеше да приключим мача по-рано
Руи Мота: Можеше да приключим мача по-рано
Много сме щастливи от победата, заяви треньорът на Лудогорец след...
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
По света
3-годишно дете избяга от детска градина в София 3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
