Руи Мота: Можеше да приключим мача по-рано

Руи Мота смята не скри своето задоволство от успешния старт на Лудогорец в Лига Европа. Разградчани матираха Малмьо с 2:1 при визитата си в първия кръг, а техният старши треньор смята, че са имали възможност да затворят мача и по-рано.

На пресконференцията след края на срещата португалецът отбеляза, че целта на „орлите“ е да печелят във всички двубои.

"Много съм щастлив за победата, за момчетата. На моменти нещата не се получаваха така, както искахме. В този мач продължихме да играем много добре след първия и втори гол. Затворихме добре пространствата, въпреки че Малмьо има добри футболисти. Можеше да приключим двубоя доста по-рано. Показахме колко опитен състав имаме“, започна той.

„Имахме и други мачове, в които бяхме добри през първото полувреме. Не е само този. Трябва да запазим тази инерция. Всички са на едно ниво в самото начало на турнира. Добре е, че започваме по този начин“, допълни специалистът.

Наставникът коментира и колко е важен победоносният старт за „зелените“.

„Много сме щастливи от победата. Това е важното за мен. Пречупихме негативната серия при гостувания в Европа. Победата на старта е доста важна, но искаме да печелим във всички двубои. Целта ни в следващата среща ще бъде същата“, заяви Мота.