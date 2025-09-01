Хибридна атака ли спря GPS-а на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив?

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е станала мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас. GPS навигацията на летището в Пловдив е била заглушена и се е наложило самолетът, с който фон дер Лайен кацна в България с помощта на наземни навигационни средства. Новината беше съобщена първо от "Файненшъл таймс" и после потвърдена както от МС, така и от ЕК.

В съобщение на правителствената информационна служба се казва, че по време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства.

И допълват, че наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане. Уточняват, че пренасочване на полета не се наложило. Полетът на Урсула фон дер Лайен беше изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия. В предаването "Интервюто" с Иво Никодимов вътрешният министър увери, че не става въпрос за кибератака.

Даниел Митов - министър на вътрешните работи: "Ние сме уведомени за проблема веднага и по линия на МВР задачата ни беше да проверим от страна на ГДБОП в случая отдела по киберпрестъпност дали не става въпрос за кибератака. С категоричност можем да кажем, че това не е случая. Не става въпрос за кибератака. Тук обаче трябва да изясним следното. От началото на войната в Украйна през 2022г. такъв тип заглушавания на GPS системите на полетите в определени региони, които са в близост до конфликта се случват постоянно. Европейската агенция по гражданско въздухоплаване има дори протокол по този въпрос, когато се стигне до подобен тип заглушаване си има инструментална система за кацане по прибори, така че да може да бъде извършено кацането безопасно и в съответствие със създадените протоколи. Може да стане въпрос точно за това. - Москва отрича официално да има намеса в този инцидент? - Какво отрича или не отрича Москва няма никакво значение. Москва отричаше, че има руски войски в Крим. така че изобщо какво говори Руската федерация няма абсолютно никакво значение. вече сме свикнали, че от там не можем да получаваме достоверна информация. Ние трябва да си проверим какво точно се случва."

Проверките на отговорните институции ще изяснят случая и ще уведомят както обществото, така и ЕК. Западът като цяло е подложен на хибридни атаки, изтъкна Митов и допълни, че е логично заедно с международните ни партньори да се създаде специализирана оперативна група за борба с хибридните заплахи.