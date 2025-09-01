БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става...
Чете се за: 04:40 мин.
Частично бедствено положение в Плевенска област заради...
Чете се за: 03:00 мин.
Отложиха за 12 септември делото "Адриан",...
Чете се за: 01:35 мин.
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище...
Чете се за: 00:42 мин.
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са...
Чете се за: 00:45 мин.
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и...
Чете се за: 05:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хибридна атака ли спря GPS-а на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив?

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Запази

МС и ЕК потвърдиха за инцидента, МВР изключва кибератака, но не и хибридна намеса

хибридна атака спря gps самолета урсула фон дер лайен пловдив
Снимка: БТА
Слушай новината

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е станала мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас. GPS навигацията на летището в Пловдив е била заглушена и се е наложило самолетът, с който фон дер Лайен кацна в България с помощта на наземни навигационни средства. Новината беше съобщена първо от "Файненшъл таймс" и после потвърдена както от МС, така и от ЕК.

В съобщение на правителствената информационна служба се казва, че по време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства.

И допълват, че наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане. Уточняват, че пренасочване на полета не се наложило. Полетът на Урсула фон дер Лайен беше изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия. В предаването "Интервюто" с Иво Никодимов вътрешният министър увери, че не става въпрос за кибератака.

Даниел Митов - министър на вътрешните работи: "Ние сме уведомени за проблема веднага и по линия на МВР задачата ни беше да проверим от страна на ГДБОП в случая отдела по киберпрестъпност дали не става въпрос за кибератака. С категоричност можем да кажем, че това не е случая. Не става въпрос за кибератака. Тук обаче трябва да изясним следното. От началото на войната в Украйна през 2022г. такъв тип заглушавания на GPS системите на полетите в определени региони, които са в близост до конфликта се случват постоянно. Европейската агенция по гражданско въздухоплаване има дори протокол по този въпрос, когато се стигне до подобен тип заглушаване си има инструментална система за кацане по прибори, така че да може да бъде извършено кацането безопасно и в съответствие със създадените протоколи. Може да стане въпрос точно за това. - Москва отрича официално да има намеса в този инцидент? - Какво отрича или не отрича Москва няма никакво значение. Москва отричаше, че има руски войски в Крим. така че изобщо какво говори Руската федерация няма абсолютно никакво значение. вече сме свикнали, че от там не можем да получаваме достоверна информация. Ние трябва да си проверим какво точно се случва."

Проверките на отговорните институции ще изяснят случая и ще уведомят както обществото, така и ЕК. Западът като цяло е подложен на хибридни атаки, изтъкна Митов и допълни, че е логично заедно с международните ни партньори да се създаде специализирана оперативна група за борба с хибридните заплахи.

# Урсула фон дер Лайен #Даниел Митов #хибридни атаки #кибератака #Европейска комисия

Последвайте ни

ТОП 24

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
3
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата
4
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан"...
Земетресение край Сливен
5
Земетресение край Сливен
Си Дзинпин: Нека драконът и слонът да танцуват заедно
6
Си Дзинпин: Нека драконът и слонът да танцуват заедно

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Сигурност и правосъдие

Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака
Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака
Отложиха за 12 септември делото "Адриан", битото дете не посочило иска или не иска да присъства Отложиха за 12 септември делото "Адриан", битото дете не посочило иска или не иска да присъства
Чете се за: 01:35 мин.
Съдят лекар за причинавяне на смъртта на 5-годишно дете поради немарливост Съдят лекар за причинавяне на смъртта на 5-годишно дете поради немарливост
Чете се за: 03:27 мин.
Предстои Йоан Матев да излезе от затвора след изтърпяване на присъдата за убийството в Борисовата градина Предстои Йоан Матев да излезе от затвора след изтърпяване на присъдата за убийството в Борисовата градина
Чете се за: 01:12 мин.
Измамни схеми с кредити - как жертвите влизат във финансовия капан? Измамни схеми с кредити - как жертвите влизат във финансовия капан?
Чете се за: 03:27 мин.
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата "Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Хибридна атака ли спря GPS-а на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив? Хибридна атака ли спря GPS-а на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Водната криза в Брезник се задълбочава: От РЗИ предупредиха, че водата не е годна за миене и къпане Водната криза в Брезник се задълбочава: От РЗИ предупредиха, че водата не е годна за миене и къпане
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
"Деца и възрастни са затрупани под развалините": Расте...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Отложиха за 12 септември делото "Адриан", битото дете не...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Колко струва подготовката за първи клас?
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ