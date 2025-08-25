Хиляди деца с увреждания остават без училище във Франция

Според ново проучване на Unapei (мрежа от асоциации за подкрепа на хора с интелектуални затруднения), хиляди деца с увреждания нямат достъп до адекватно образование в началото на новата учебна година.
От 3 603 деца, включени в изследването:
13% изобщо не посещават училище,
38% учат само до 6 часа седмично,
едва 19% имат над 12 часа занятия.
През юли 2025 г. 65% от децата дори не са имали ученически номер, което буквално ги прави „невидими“ за системата.
Допълнително – 4410 деца чакат място в специализирани заведения, което е повече от броя на тези, които в момента реално получават помощ.
„Приобщаващото образование не трябва да е догма. Важното е всяко дете да има решение според реалните си нужди – независимо дали в общо училище или специализирано,“ казва Люк Гато, президент на Unapei.
Той подчертава, че проблемите са огромни: липса на достатъчно специалисти, трудности с набирането на персонал и слабо обучение за учители и помощници.