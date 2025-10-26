Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е Лекар на годината в Пловдив

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Медикът от УМБАЛ „Свети Георги“ спасява пациенти с тежки изгаряния у нас и в чужбин

хирургът връща живота ndash доц елиан зънзов лекар годината пловдив
Слушай новината

Хирургът, който връща живота – така пациентите наричат доцент Елиан Зънзов от университетската болница „Свети Георги“ в Пловдив. Медикът беше избран за Лекар на годината от регионалната колегия на Лекарския съюз. Благодарение на него и екипа му тежко пострадали при инциденти в България и чужбина се връщат към нормалното си ежедневие.

Доктор Зънзов ни посреща с рок музика. Александър от Северна Македония, единият от тежко пострадалите при пожара в дискотека в Кочани през март, редовно му изпраща видеоклипове, на които свири с групата си, и му пише: „Без вас, това нямаше да е възможно.“

Доц. Елиан Зънзов, началник на Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“: "Александър още от самото начало каза, че е китарист и много държи ръцете му да останат здрави. Ние му обещахме и успяхме да го изпълним. Изпрати ни първия концерт, на който отново е успял да свири на китара. Въобще много емоционална връзка."

На друго видео момчето свири с Горан Тонев – китарист на група „ДНК“, на чието участие се случи трагедията. И Горан, като Александър, дълго време се възстановява в болницата в Пловдив от тежките изгаряния. Екипът на доцент Зънзов спасява още две от жертвите на пожара – Драган и Йован.

Доц. Елиан Зънзов, началник на Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“: "Най-интересното е, че има детайли, които само ние ги знаем – превръзките са на точните си места, всичко е направено изключително прецизно, така че всеки може да си спомни случаите само по това, което е нарисувано."

На доктора дължи живота си и 19-годишният Светльо, за който ви разказахме в поредица от репортажи. Момчето получи 75% изгаряния като доброволец в овладяването на пожара в Сакар планина миналата година. След много болка, нечовешки усилия, истинска грижа и 10 тежки операции Светльо успя да се върне към живота си на треньор по футбол.

Доц. Елиан Зънзов – началник на Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“: "Скоро се и видяхме, макар че мина повече от една година. Продължаваме да поддържаме връзка."

Професионализмът и отдадеността на доцент Зънзов са високо ценени от колегите му.

Доц. Елиан Зънзов, началник на Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“: "За мен това е най-голямото признание, което можем да получим, защото те са хората, които фактически най-добре знаят ти какво правиш."А скоро лекарите в семейството му ще се увеличат с още един, защото дъщерята на доктора също учи медицина.

#Доц. Елиан Зънзов #лекар на годината в Пловдив #Пловдив

