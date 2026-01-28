БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хофенхайм победи Вердер Бремен за четвърта поредна победа в Бундеслигата
Снимка: БТА
Слушай новината

Хофенхайм се наложи с 2:0 при гостуването си на Вердер Бремен в отложена среща от 16-ия кръг на Бундеслигата. С четвъртия си пореден успех и общо пети в последните си шест мача тимът на Хофенхайм събра 39 точки на четвърто място във временното класиране в германския футболен шампионат, на 3 зад втория Борусия Дортмунд, който има 42 точки. Съставът на Вердер Бремен остава малко над зоната на изпадащите, на 15-а позиция с 18 точки, колкото има и 14-ият Хамбургер ШФ.

Гостите взеха аванс в края на първото полувреме. Австриецът Александър Прас беше точен за 1:0 в 44-ата минута, реализирайки първия си гол за клуба. Въпреки че остана с човек по-малко в 52-ата минута на двубоя заради директен червен картон на нидерландския полузащитник Вутер Бургер, отборът на Хофенхайм увеличи преднината си на 2:0 само две минути по-късно чрез Гриша Промел.

Футболистът на Вердер Романо Шмид прати топката в мрежата на противника в 64-ата минута, но попадението не бе зачетено заради засада.

В друг отложен мач от 16-ия кръг в Бундеслигата Санкт Паули и РБ Лайпциг завършиха при равенство 1:1. РБ Лайпциг заема четвърто място в подреждането с 36 точки, колкото има и петият Щутгарт. Санкт Паули продължава негативната серия и е предпоследен, 17-и с 14 точки в актива си.

Гостите от Лайпциг поведоха в 66-ата минута, благодарение на точен изстрел на Ян Диоманде. Санкт Паули стигна до равенството в третата минута на добавеното време, когато нидерландецът Мартайн Каарс отбеляза отсъдената дузпа за крайното 1:1.

Първенство на Германия по футбол, отложени срещи от 16-ия кръг на Бундеслигата:

Санкт Паули – РБ Лайпциг - 1:1
Вердер Бремен – Хофенхайм - 0:2

Начело във временното класиране е Байерн (Мюнхен) с 50 точки, следван от Борусия (Дортмунд) с 42, Хофенхайм с 39. РБ Лайпциг и Щутгарт имат по 36, пред Байер (Леверкузен) с 32 и други.

#Бундеслига 2025/2026 #ФК Вердер Бремен #ФК Хофенхайм

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

