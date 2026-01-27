Хофенхайм си тръгна с три точки от "Везерщадион"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хофенхайм постигна ценна победа с 2:0 като гост на Вердер (Бремен) в отложен двубой от 16-ия кръг на Бундеслигата, игран на „Везерщадион“. Успехът е още по-впечатляващ, тъй като гостите играха повече от половин час с човек по-малко.

Отборът откри резултата малко преди почивката. В 44-ата минута Андрей Крамарич комбинира пред наказателното поле с Александър Прас, който с мощен удар прати топката в горния десен ъгъл за 1:0.

Ситуацията за Хофенхайм се усложни в началото на второто полувреме, когато Ваутер Бургер получи директен червен картон в 51-ата минута. Въпреки числения си дефицит гостите успяха да удвоят аванса само три минути по-късно. След разбъркване в наказателното поле Гриша Прьомел се ориентира най-добре и с точен изстрел направи 2:0.

Вердер опита да върне интригата, но попадение на Романо Шмид в 64-ата минута не беше признато заради засада.

С победата Хофенхайм се изкачи на трето място във временното класиране с 39 точки, докато Вердер остава близо до опасната зона – 15-и с 18 пункта.

В друг мач от Бундеслигата Санкт Паули и Лайпциг завършиха наравно 1:1. Домакините стигнаха до точка след дузпа в добавеното време, реализирана точно от Мартейн Каарс. В средата на второто полувреме гостите бяха излезли напред в резултата след попадение на Ян Диоманде.

Санкт Паули остава в опасната зона с едва 14 точки от началото на сезона. Лайпциг са четвърти с 36 пункта.

