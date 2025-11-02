Холанд вдъхнови Манчестър Сити във Висшата лига

Манчестър Сити се върна на правия път във Висшата лига. Футболистите на Хосеп Гуардиола се справи с Борнемут след 3:1 в мач от десетия кръг, който се състоя на „Етихад Стейтиъм“.

В герой за „гражданите“ се превърна Ерлинг Холанд, който отбеляза два гола. Норвежкият таран откри резултата с премерен шут след пас на Раян Шерки в 17-ата минута, а още четвърт част по-късно упражнението си повтори - Шерки асистира, а Холанд вкара за 2:1.

Между двете попадение Тайлър Адамс временно бе изравнил за Борнемут, след като направи добавка под гредата. Ситуацията бе гледана с ВАР за евентуално нарушение в атака, но такова не бе отсъдено.

В 60-ата минута Нико О'Райли получи пас от Фил Фоудън в удобна позиция и не се поколеба веднага да стреля в долния десен ъгъл - 3:1.

В 88-ата минута шут на Омар Мармуш от тима на "гражданите" се отби в левия стълб на вратата на гостите.

С трите точки тимът на Пеп Гуардиола се изкачи на второ място, като изпревари точно Борнемут и Ливърпул, но има 6 по-малко от водача Арсенал.