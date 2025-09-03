БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дуейн Джонсън - Скалата може да се окаже сред големите претенденти за „Оскар“ догодина!

холивуд среща венеция
Снимка: БТА
Слушай новината

Директорът на кинофеста във Венеция Алберто Барбера каза, че е супер впечатлен от Дуейн Джонсън - Скалата във филма „Смазващата машина“ и не би се изненадал, ако и Скалата, и Емили Блънт, която играе съпругата му, грабнат номинации.

Филмът е режисиран от Бени Сафди („Uncut Gems“), а Джонсън влиза в ролята на реален кечист – Марк Кер. Историята не е никак лека – Кер е бивш шампион в UFC, който освен славата си се бори и с тежка зависимост от болкоуспокояващи.

Защо е толкова шум около филма?

Барбера споделя, че още с първите кадри е усетил, че това може да е голям хит.
Филмът е продуциран от A24 – студиото зад куп оскарови заглавия („Китът“, „Uncut Gems“, „Бруталистът“).

Скалата буквално се е преобразил за ролята, а Емили Блънт отново доказва колко е добра.

„Смазващата машина“ вече се състезава на феста с други големи заглавия като „Франкенщайн“ и „La Grazia“. Победителите ще бъдат обявени на 6 септември, а премиерата в САЩ е насрочена за 3 октомври.

