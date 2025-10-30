БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Холивуд в класната стая: среща с аниматора Владимир Тодоров

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Деца
Запази
Снимка: Фейсбук: Професионална гимназия по дизайн Елисавета Вазова
Слушай новината

Навръх Деня на анимацията – 28 октомври, учениците от VIII „Б“ клас, специалност „Компютърна анимация“, в Професионалната гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ имаха незабравима среща с Владимир Тодоров – българин, работил за най-големите филмови студиа в света като Warner Bros, Sony Pictures, Disney и Universal.

Тодоров е част от екипите на Стивън Спилбърг и Робърт Земекис по култови продукции като The Polar Express, Beowulf, A Christmas Carol и Harry Potter. Той е и автор на няколко илюстрирани книги, включително автобиографичната „Холивудобългарин“.

След 30 години работа в Лондон и Лос Анджелис, Тодоров отново живее и твори в България, където продължава да съчетава киното, литературата и визуалните изкуства.

По време на срещата учениците го разпитваха за детството му, пътя към успеха и работата с големи имена от филмовата индустрия. Аниматорът сподели кои качества според него са най-важни за младите творци и ги запозна с технологиите, които е използвал през годините.

В края на събитието той насърчи учениците да мечтаят смело, да бъдат упорити и търпеливи, ако искат да се превърнат в истински визуални артисти. От името на класа Алина Шапошникова му подари авторска рисунка, а Владимир Тодоров обеща след пет години лично да връчи дипломите на бъдещите аниматори.

