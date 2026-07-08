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Хосам Хасан бесен: Няма да гледам повече Мондиала

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Това, което ни се случи, не беше честно, заяви селекционерът на Египет след загубата от Аржентина.

Хосам Хасан
Снимка: БТА
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Селекционерът на Египет Хосам Хасан реагира остро след драматичното отпадане на тима му от световното първенство. След поражението с 2:3 от защитаващия титлата си Аржентина в осминафиналите той насочи критиките си към съдийството и заяви, че повече няма намерение да следи шампионата.

Египтяните държаха мача под контрол и водеха с 2:0 до 79-ата минута, но допуснаха пълен обрат в заключителните минути и приключиха участието си по болезнен начин.

„Прибирам се вкъщи и няма да гледам повече мачове от турнира“, заяви Хасан на пресконференцията след срещата.

„Това, което ни се случи, не беше честно. Трябваше да получим дузпа, гол беше отменен и не знам защо беше отменен“, добави той, цитиран от Ройтерс.

Един от най-оспорваните моменти дойде в 62-ата минута, когато Мостафа Зико прати топката в мрежата, но след намеса на системата ВАР попадението беше отменено заради нарушение в хода на атаката. Малко преди победния гол на аржентинците в добавеното време египтяните поискаха и дузпа заради задържане срещу Хамди Фати, но такава не беше отсъдена.

„Дори головете да дойдат от грешки, най-голямата грешка е да не получиш това, на което имаш право, от тези, които са отговорни за вземането на решенията“, каза Хасан, чиято пресконференция премина основно под знака на недоволството от съдийските решения.

Въпреки разочарованието специалистът похвали представянето на своите футболисти.

„Аз съм от хората, които мразят да губят. И когато е загуба, която се усеща несправедлива като днешната, мога само да кажа на феновете да не се разстройват. Толкова много искахме да им доставим повече радост. Но това, което ме направи щастлив, беше, че моите играчи следваха плана на игра в много случаи и се справиха много добре“, коментира той.

Египет изненада съперника си с по-офанзивен подход още от първите минути – необичайна стратегия за отбора на Хасан, който обикновено разчита на стабилна защита и контраатаки. Именно агресивното начало донесе ранната преднина, а серията отлични намеси на вратаря Мостафа Шубир помогна тя да бъде запазена до почивката.

В заключение селекционерът подчерта, че е горд с постигнатото от своя състав, въпреки елиминирането.

„Много, много съм доволен от усилията, които полагат. Повечето от нашите играчи идват от египетската национална лига, докато много играчи от други национални отбори са базирани в Европа и живеят в тази професионална среда. Все пак, с предимно местни играчи освен Мохамед Салах и Омар Мармуш, успяхме да се конкурираме с всеки“, завърши Хасан.

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