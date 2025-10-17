БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че...
Чете се за: 03:07 мин.
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

Храната не е за изхвърляне: всеки българин разхищава по 93 килограма годишно

Чете се за: 01:42 мин.
Зад всяка хапка стои труд, време, вода, енергия и земя.
И въпреки това, в България се изхвърлят над 615 хиляди тона храна годишно – все едно цял град изчезва под планина от излишък.
Всеки от нас разхищава средно 93 килограма храна на стойност около 600 лева годишно. Тези данни бяха представени по време на кампанията „Не е за изхвърляне“, организирана от Българската хранителна банка.

Според Евростат, всяка година един европеец губи средно по 130 килограма храна, а общо в ЕС се изхвърлят над 58 милиона тона.
В България най-често се изхвърлят плодове, зеленчуци и свежи продукти, защото купуваме повече, отколкото реално консумираме.

Над 40% от хранителните отпадъци идват от домакинствата.
Останалите — от производството и ресторантите.
А всичко това можеше да нахрани повече от милион и половина българи, които нямат възможност да се хранят редовно и пълноценно.

През първите девет месеца на тази година хранителната банка вече е спасила 365 тона храна, достигнала до 70 000 души в нужда.

Колкото по-малко храна изхвърляме, толкова по-малко отпадъци трупаме. А това означава - по-малко въглерод, повече грижа за хората и планетата.
Храната свързва всички ни.

