Христина Вучкова: Няма напреженение, толкова са ни възможностите

Капитанът на българския националния отбор по волейбол за жени Христина Вучкова говори през медиите след завръщането на тима от световното първенство в Тайланд. Отборът загуби и трите си мача в групата - от Канада, Турция и Испания, и записа най-слабото си представяне в последните години.

"Много е рано да се дават оценки, но категорично сме много разочаровани от представянето си. Нещото, което мога да кажа, е, че това ни е нивото явно. Така играем, не можем да справим срещу Испания. Очакванията са прекалено големи, ако се сведат малко, нещата ще са по-спокойни и за нас. Разочаровани сме, не показахме това, което трябваше, не играхме добре, съжаляваме. Никой не е отишъл там да покаже такова лице, никой не е отишъл на световно първенство да се представи по този начин предвид успехите на България преди години. Съжалявам и се извинявам на всички фенове", каза централният блокировач.