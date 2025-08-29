БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Христина Вучкова: Няма напреженение, толкова са ни възможностите

Капитанът на женския национален отбор се извини на всички почитатели на българския волейбол за представянето на световното първенство.

Христина Вучкова
Снимка: bgvolleyball.com
Капитанът на българския националния отбор по волейбол за жени Христина Вучкова говори през медиите след завръщането на тима от световното първенство в Тайланд. Отборът загуби и трите си мача в групата - от Канада, Турция и Испания, и записа най-слабото си представяне в последните години.

"Много е рано да се дават оценки, но категорично сме много разочаровани от представянето си. Нещото, което мога да кажа, е, че това ни е нивото явно. Така играем, не можем да справим срещу Испания. Очакванията са прекалено големи, ако се сведат малко, нещата ще са по-спокойни и за нас. Разочаровани сме, не показахме това, което трябваше, не играхме добре, съжаляваме. Никой не е отишъл там да покаже такова лице, никой не е отишъл на световно първенство да се представи по този начин предвид успехите на България преди години. Съжалявам и се извинявам на всички фенове", каза централният блокировач.

"Няма напреженение, толкова са ни възможностите. Аз лично така определям нещата. Нивото е такова, не сме на нивото на тези отбори за момента. Няма да навлизам в детайли, но всички знаем българското първенство на какво ниво е. Нормално е и такава игра да се показва. Ако имаме силно българско първенство - с много отбори, с много момичета, ще има избор за националния отбор. Ние нямахме нищо, това беше максимумът, който успяхме да вземем като хора. Играхме с каквото разполагахме. Аз се опитах да помогна, да дам пример, явно моята помощ не беше достатъчна. Опитах се да променя нещо в ключови моменти или в тежки ситуации, но явно и моите сили не са били достатъчни. Имайте предвид, че ние, състезателите, сме десет пъти по-разочаровани от всички, които ни гледат. И ние брахме този срам и бяхме там. Така че всички, които са ни гледали, са си стояли там и са се скрили или са ни плюли. Четохме коментари, момичетата бяха много афектирани. Но ние сме там. Не сме отишли да срамя името си и най-вече България. За мен най-голямата гордост и чест е да бъда капитан на българския национален отбор и моето име да е там. Надяваме се малките момичета да са извлекли най-доброто, което може. Това са ни бъдещите надежди. Надявам се в близкото бъдеще тези златни момичета да покажат дух, характер, воля и да им се радваме", каза още състезателката, която през новия сезон ще играе в руския Протон Саратов.

