Христина Вучкова: Няма напреженение, толкова са ни възможностите

Капитанът на женския национален отбор се извини на всички почитатели на българския волейбол за представянето на световното първенство.
Капитанът на българския националния отбор по волейбол за жени Христина Вучкова говори през медиите след завръщането на тима от световното първенство в Тайланд. Отборът загуби и трите си мача в групата - от Канада, Турция и Испания, и записа най-слабото си представяне в последните години.
"Много е рано да се дават оценки, но категорично сме много разочаровани от представянето си. Нещото, което мога да кажа, е, че това ни е нивото явно. Така играем, не можем да справим срещу Испания. Очакванията са прекалено големи, ако се сведат малко, нещата ще са по-спокойни и за нас. Разочаровани сме, не показахме това, което трябваше, не играхме добре, съжаляваме. Никой не е отишъл там да покаже такова лице, никой не е отишъл на световно първенство да се представи по този начин предвид успехите на България преди години. Съжалявам и се извинявам на всички фенове", каза централният блокировач.
"Няма напреженение, толкова са ни възможностите. Аз лично така определям нещата. Нивото е такова, не сме на нивото на тези отбори за момента. Няма да навлизам в детайли, но всички знаем българското първенство на какво ниво е. Нормално е и такава игра да се показва. Ако имаме силно българско първенство - с много отбори, с много момичета, ще има избор за националния отбор. Ние нямахме нищо, това беше максимумът, който успяхме да вземем като хора. Играхме с каквото разполагахме. Аз се опитах да помогна, да дам пример, явно моята помощ не беше достатъчна. Опитах се да променя нещо в ключови моменти или в тежки ситуации, но явно и моите сили не са били достатъчни. Имайте предвид, че ние, състезателите, сме десет пъти по-разочаровани от всички, които ни гледат. И ние брахме този срам и бяхме там. Така че всички, които са ни гледали, са си стояли там и са се скрили или са ни плюли. Четохме коментари, момичетата бяха много афектирани. Но ние сме там. Не сме отишли да срамя името си и най-вече България. За мен най-голямата гордост и чест е да бъда капитан на българския национален отбор и моето име да е там. Надяваме се малките момичета да са извлекли най-доброто, което може. Това са ни бъдещите надежди. Надявам се в близкото бъдеще тези златни момичета да покажат дух, характер, воля и да им се радваме", каза още състезателката, която през новия сезон ще играе в руския Протон Саратов.