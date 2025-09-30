БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Христо Грозев с наградата „Журналист на годината“ на PRIX EUROPA в Берлин

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Снимка: БТА
Българският разследващ журналист Христо Грозев ще получи наградата „Журналист на годината“ на фестивала „Награда Европа“ (PRIX EUROPA) в Берлин за работата си по откриването на търсения от властите бивш директор на германската компания за разплащания „Уайъркард“ Ян Марсалек в Москва и изобличаването му като руски шпионин, се обявява в прессъобщение на организационния комитет на фестивала, който ще се състои в Берлин 5 до 10 октомври.

Няколкостотин служители на медии от цяла Европа ще се съберат в германската столица, за да гласуват за най-добрите европейски аудио-, цифрови- и видео медийни продукции на годината. Жури ще решава кой ще получи 14-те престижни трофея. Тази година за разглеждане са били внесени 585 продукции, 162 от които, от общо 30 страни, са били номинирани в надпреварата. Останалите победители ще бъдат обявени на 10 октомври и наградите ще бъдат връчени на церемония в Берлин.

Заедно с международен разследващ екип, включително германските медии „Шпигел“ и Цет Де Еф, руската платформа „Инсайдър“, австрийския вестник „Щандарт“ и американската телевизия Пи Би Ес, Грозев разкрил скривалището на Марсалек и успял да докаже, че той работи за руските тайни служби, се посочва в прессъобщението.

Грозев специализира в разкриването на машинациите на Федералната служба за сигурност на Русия – той има ключова роля в пресъздаването на свалянето на пътническия самолет на „Малейжа Еърлайнс“ над Източна Украйна от руска ракетна система през 2014 г., при което бяха убити 300 души, се добавя в прессъобщението. Той също така има решаваща роля в разкриването на опитите за отравяне на Сергей и Юлия Скрипал през 2018 г. и на Алексей Навални през 2020 година. Грозев е следен от шпионски кръг в продължение на години и фигурира в руски списък с издирвани лица. Има и конкретни планове той да бъде убит.

„Награда Европа“ 2025 е 39-ото издание на медийния фестивал, който се подкрепя от съюз от 24 европейски обществени медии. Основаният през 1987 г. фестивал се е превърнал в паневропейска платформа за качествено медийно съдържание, която насърчава кохезия и европейско сътрудничество, отбелязват организаторите. Домакин на събитието традиционно е германската обществена медия „Радио Берлин Бранденбург“ (Rundfunk Berlin Brandenburg) с подкрепата на местните власти в провинция Берлин.

