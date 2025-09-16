БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Христо Стоичков и Красимир Балъков взеха участие в благотворителен мач в Лисабон

Милен Костов от Милен Костов
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Легендите на Португалия стигнаха до успеха срещу тим, изпълнен със световни звезди.

Красимир Балъков
Снимка: startphoto.bg
Легендите на Португалия победиха отбора на световните легенди с 4:1 в благотворителен мач, игран на стадион "Хосе Алваладе" в Лисабон. През второто полувреме за тима, съставен от световни легенди, се включиха Христо Стоичков и Красимир Балъков.

Целта на двубоя бе да събере средства за организации, подпомагащи общности, засегнати от война и бедност. Срещата се състоя в две полувремена по 40 минути.

Още във втората минута домакините можеха да открият резултата. Марко Матераци изпрати топката в дясната греда, в опит да изчисти центриране на Фабио Коентрао. Гостите отговориха с контраатака, при която Кака стреля в напречната греда.

Португалците откриха резултата след четвърт час игра. Паулета засече с глава центриране във вратарското поле на Рикардо Куарешма. Останаха съмнения за засада на Куарешма в хода на атаката.

В 22-ата минута абсолютния световен шампион по бокс в тежка категория Олександър Усик замени Хенрик Ларсон.

На почивката в игра за легендите се появи и Красимир Балъков, който прекара голяма част от кариерата си в Лисабон с екипа на Спортинг.

По-малко от пет минути след подновяването на играта през второто полувреме "мореплавателите" удвоиха преднината си. Елдер Пощига засече с глава центриране на капитана Луиш Фиго.

Промените донесоха свежест в играта на гостите. Алесандро Дел Пиеро изведе Майкъл Оуен сам срещу вратаря и англичанинът намали изоставането на тима си с удар от движение.

Луиш Фиго възобнови преднината от два гола за тима си, като проби в наказателното поле и се разписа с удар по земя.

След малко над час игра футболистите в бяло получиха дузпа за нарушение на Жорже Андраде срещу Кака. Бето изби изпълнението на Юри Джоркаеф, но Робер Пирес бе точен при добавката. Попадението обаче бе отменено, защото французинът влезе в наказателното поле, преди изпълнението на наказателния удар. След тази сутиацуя Христо Стоичков замени Юри Джоркаеф.

Пепе оформи крайния резултат в 73-ата минута, като засече с глава центриране на Елизеу. Красимир Балъков игра до 75-ата минута, когато бе заменен от Роберто Карлош.

