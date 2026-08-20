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Христо Янев определи групата на ЦСКА за мача с ОФИ

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Спорт
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Двубоят стартира в 21:00 часа.

Христо Янев
Снимка: Startphoto.bg
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Треньорският щаб на ЦСКА София определи групата за днешното гостуване на ОФИ (Крит) от плейофната фаза на УЕФА Лига Европа. Двубоят стартира в 21:00 часа.

Ето и групата на "червените":

21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 2. Дейвид Пастор, 19. Андрей Йорданов, 3. Тамиму Уору, 14. Теодор Иванов, 5. Жан-Филип Гбамен, 91. Алекс Тунчев, 32. Факундо Родригес, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 80. Георги Чорбаджийски, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 11. Мохамед Брахими, 67. Каталин Иту, 38. Лео Перейра, 34. Васил Каймаканов, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК ЦСКА София #Христо Янев

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