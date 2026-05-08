Христо Янев: Отборът излезе по най-добрия начин от много тежка ситуация

Старши треньорът на ЦСКА София Христо Янев остана доволен от победата с 1:0 като гост над ЦСКА 1948. Благодарение на успеха тимът от „Българска армия“ излезе на второ място във временното класиране.

„Доволен съм много от вторите 45 минути, а в първите имахме някои неща, които трябваше да коригираме и го направихме на полувремето. Но от старанието на момчетата съм много доволен, от начина, по който се вложиха в мача. Но от резултата най-много. Поговорихме си за някои неща, които видяхме като слабости в нашата игра. Променихме изходните позиции на някои от футболистите и се опитахме да се възползваме малко повече от онова, което предлага противникът. Радвам се, че се получи. Имахме още доста ситуации, които можехме да развием по-добре и да вкараме гол, но 1:0 за нас е идеалният резултат. И просто трябва да продължим така, което правим до този момент“, започна Христо Янев.

В трети пореден мач тимът на ЦСКА запазва „суха мрежа“ срещу съперник от топ 4, като днес липсваха основният ляв бранител Анжело Мартино, както и титулярният капитан Бруно Жордао.

„От началото на първенството и на моето назначение казах на всички, че ще бъдат важни за отбора, че ще бъдат от значение и виждаме, че точно това се получава в момента. Спомням си като дойдох къде беше отборът, спомням си и какво беше самочувствието на футболистите и се надявам те самите да знаят, че имат своите качества и да вярват в себе си и да показваме това, което правим до момента", подчерта треньорът, визирайки 15-ото място тогава.

„Отборът излезе по най-добрия начин от много тежка ситуация. Всички в клуба взехме много добри решения и работата, която вършим, не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат. Надявам се ние да се абстрахираме от абсолютно всичко и да правим онова, което е важно за отбора, а именно – да играе в Европа, да сме на челните позиции и да настигаме онези, които ни водиха с много точки в първенството и да запазим 2-ото място“, добави Янев.