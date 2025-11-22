Христо Янев: Спечелихме с характер

Христо Янев отдаде петата поредна победа на ЦСКА в Първа лига на характера. „Армейците“ се поздравиха с обрат срещу Ботев Пловдив след 2:1 на Националния стадион „Васил Левски“. Старши треньорът е на мнение, че доскоро именно тази игра на „червените“ е липсвала.

"Успяхме да спечелим с характер. Липсваше ни този ЦСКА до преди това. Голямо раздаване на целия отбор, играехме добре и имахме притежание върху топката. Смените, които направихме, също оказаха влияние. Понякога не е достатъчно, но е нужно да обединиш всички усилия и тази енергия ни донесе победата. Поздравявам отбора. Тази група показа, че не се предава да бори с трудностите, които ни предлагат мачовете", заяви той.

"Цяла седмица се подготвяме за тази формация на Ботев. Знаем къде имат и слабости, и къде имат проблеми. Създадохме много ситуации за гол. Не успяхме да вкараме по-рано, за да изглежда по друг начин мачът. Имахме нужда от този двубой. Разполагаме с характер, който преди липсваше. Ще ни даде увереност и всеки играч трябва да разбере, че е важен и е нужно да се раздава ежедневно в работата си. Имаме доста още работа да свършим", каза още наставникът.

"Футболистите тренираха много добре за мача. Националите се прибраха в четвъртък и е трудно да ги пренастроиш за това, което предстои. Успяхме да го направим и съм благодарен за желанието и старанието на цялата група, тъй като е важно всеки един да иска да работи и да побеждава", завърши Христо Янев.