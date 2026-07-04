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Христо Янев: Тамиму Уору е конкурентен на Мо Салах и Садио Мане

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Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
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Наставникът на ЦСКА остана доволен от успеха над Марек Дупница.

Христо Янев
Снимка: Startphoto.bg
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Наставникът на ЦСКА - Христо Янев, говори по най-актуалните теми след представянето на отбора и последната проверка от лятната подготовка – 3:0 срещу Марек Дупница.

"Видяхме много хубави неща. Видяхме неща, които трябва да коригираме. Мисля, че направихме добра подготовка. Това, което имахме по план го осъществихме. Пиедра и Лео имат леки неразположения, решихме да не ги използваме. С Фаетон се водят разговори с друг клуб", заяви той.

Специалистът е на мнение, че Тамиму Уору е класно попълнение, предвид факта, че е бил на конкурентно ниво срещу Мо Салах и Садио Мане по време на изминалата Купа на Африканските нации в началото на 2026 година.

"Очакваме други движения, ще ги разберете, когато се случат. Тамиму Уору беше опцията, която търсихме. Не знам в България колко футболисти играят на Купата на Африка, срещу Мо Салах и Садио Мане - радваме се, че е в отбора. Искам да виждам хора с желание, които да защитават нашата кауза и са непримирими на терена", добави старши треньорът.

Наставникът няма търпение за мача с Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа.

"Нямам търпение за Европа, искам да видя същото от отбора, това е шанс за всеки да покаже най-доброто от себе си. Ще има раздвижване, казах вече, може да очаквате още като Сенси. Джеймс Ето'о е изостанал с подготовката, като лекарите кажат, че е готов за втората крачка, ще я направим. Надявам се скоро да го видим на терена. Много съм доволен от младите, показват старание – Васко Каймаканов, Георги Чорбаджийски, Теди Иванов, Петко Панайотов, Дани Николов - всички са добри, имат качества да са в ЦСКА. Трябва да направим така, че да направят следващата крачка", продължи треньорът.

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#Христо Янев #Садио Мане #Мохамед Салах

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