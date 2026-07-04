Христо Янев: Тамиму Уору е конкурентен на Мо Салах и Садио Мане

Наставникът на ЦСКА - Христо Янев, говори по най-актуалните теми след представянето на отбора и последната проверка от лятната подготовка – 3:0 срещу Марек Дупница.

"Видяхме много хубави неща. Видяхме неща, които трябва да коригираме. Мисля, че направихме добра подготовка. Това, което имахме по план го осъществихме. Пиедра и Лео имат леки неразположения, решихме да не ги използваме. С Фаетон се водят разговори с друг клуб", заяви той.

Специалистът е на мнение, че Тамиму Уору е класно попълнение, предвид факта, че е бил на конкурентно ниво срещу Мо Салах и Садио Мане по време на изминалата Купа на Африканските нации в началото на 2026 година.

"Очакваме други движения, ще ги разберете, когато се случат. Тамиму Уору беше опцията, която търсихме. Не знам в България колко футболисти играят на Купата на Африка, срещу Мо Салах и Садио Мане - радваме се, че е в отбора. Искам да виждам хора с желание, които да защитават нашата кауза и са непримирими на терена", добави старши треньорът.

Наставникът няма търпение за мача с Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа.