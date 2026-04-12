Христос Воскресе! Великден – денят на Възкресението

Великден е най-големият християнски празник – денят, в който Иисус Христос възкръсва от мъртвите.

На третия ден след погребението на Иисус Христос жени отиват при гроба му и го намират празен. Ангел им казва: „Няма го тук – възкръсна“. По-късно Иисус се явява на своите ученици и им показва, че е жив.

Това събитие е в основата на християнството – послание, че смъртта не е край, а има живот след нея.

В храмовете се отслужват тържествени служби, а хората се поздравяват с „Христос воскресе“ и отговарят „Воистина воскресе“.

Великден напомня за надеждата, прошката и възможността за ново начало.