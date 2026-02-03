Хуан Переа попадна в групата на Левски за двубоя с Лудогорец

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Двубоят на Национален стадион „Васил Левски“ е във вторник, 3 февруари от 18:00 часа.



Прави впечатление, че сред селектираните е и новото попълнение Хуан Переа, който дойде преди дни от Локомотив Пловдив.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Акрам Бурас, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа.