Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Левски представя специален екип за мача за Суперкупата

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Екипът е посветен на Васил Левски и носи неговия лик.

Левски специален екип за Суперкупата 2026
Снимка: Официален сайт / levski.bg
Ръководството на Левски представя нов лимитиран екип, който е създаден специално за двубоя за Суперкупата срещу Лудогорец. Мачът е тази вечер от 18:00 часа на стадион „Васил Левски“.

„Тази фланелка не е просто продукт, а е съчетание от история, ценности и отговорността, която носи името Левски, както на терена, така и извън него“, пиша от пресслужбата на „сините“.

Екипът е посветен на Васил Левски и носи неговия лик, като знак на почит към Апостола и поклон към личността.

„В деня на мач, в който ще играем за трофей, името Левски ни напомня, че има моменти, в които победата не е само резултат на терена, а е и дълг към емблемата. Дълг към историята и към хората по трибуните, които живеят с тази идея всеки ден. Зад мотото „Поклон, Апостоле“ стоят уважение, памет и смирение пред силата на един образ, превърнал се в морален компас за поколения българи и за милиони левскари. Екипът е лимитиран – 2222 броя и е в продажба в официалния магазин на клуба и онлайн, до изчерпване на наличностите. Препоръчваме на всички, които желаят да го притежават, да направят поръчките си своевременно“, добавят още от футболният клуб.

Свързани статии:

