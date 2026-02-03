Левски представя специален екип за мача за Суперкупата

Ръководството на Левски представя нов лимитиран екип, който е създаден специално за двубоя за Суперкупата срещу Лудогорец. Мачът е тази вечер от 18:00 часа на стадион „Васил Левски“.

„Тази фланелка не е просто продукт, а е съчетание от история, ценности и отговорността, която носи името Левски, както на терена, така и извън него“, пиша от пресслужбата на „сините“.

Екипът е посветен на Васил Левски и носи неговия лик, като знак на почит към Апостола и поклон към личността.