Левски представя специален екип за мача за Суперкупата

Ръководството на Левски представя нов лимитиран екип, който е създаден специално за двубоя за Суперкупата срещу Лудогорец. Мачът е тази вечер от 18:00 часа на стадион „Васил Левски“.
„Тази фланелка не е просто продукт, а е съчетание от история, ценности и отговорността, която носи името Левски, както на терена, така и извън него“, пиша от пресслужбата на „сините“.
Екипът е посветен на Васил Левски и носи неговия лик, като знак на почит към Апостола и поклон към личността.
„В деня на мач, в който ще играем за трофей, името Левски ни напомня, че има моменти, в които победата не е само резултат на терена, а е и дълг към емблемата. Дълг към историята и към хората по трибуните, които живеят с тази идея всеки ден. Зад мотото „Поклон, Апостоле“ стоят уважение, памет и смирение пред силата на един образ, превърнал се в морален компас за поколения българи и за милиони левскари. Екипът е лимитиран – 2222 броя и е в продажба в официалния магазин на клуба и онлайн, до изчерпване на наличностите. Препоръчваме на всички, които желаят да го притежават, да направят поръчките си своевременно“, добавят още от футболният клуб.