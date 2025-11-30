Хулио Веласкес: Невероятно е, че имам това качество в състава

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес отличи качествата, с които разполагат неговите възпитаници.

Столичани постигнаха разгромна победа със 7:0 в домакинството си на Септември София.

"Превъзхождахме и през първото полувреме, но в дадени моменти изпитахме затруднения с тримата офанзивни играчи от техния отбор. При ситуации в нашата половина, те можеха да реализират. Истина е, че създадохме 3-4 добри положения при бърза атака. Липсваше ни контролът и притежанието на топката. Продължихме с бързите действия през втората част с човек повече. Това ни даваше превъзходство. Притежавахме дълго време топката в противниковата половина. Имаше висок процент на ефективност след почивката. Отличавам глада и енергията, които имахме до последната минута", заяви той след срещата.

Наставникът поздрави и публиката, която е вдъхновила "сините" по пътя към успеха.

"Невероятно е да имам това качество в състава. Чувствам се изключително привилегирован да съм треньор на този отбор. Не забравяме да поднесем благодарности и на публиката. Всички тренират по невероятен начин. Всички играчи могат да попаднат в стартовия състав. Търсим да извадим оптималните 11 за конкретната среща. Всички играчи имат шанс да започнат. Това не е проблем, чувствам се благословен. Искаме да благодарим по най-добрия начин за топлото отношение на публиката, без да забравяме, че основна заслуга за това имат играчите", добави испанецът.