Хулио Веласкес: Няма да бъдем отпуснати, излизаме срещу Лудогорец за победа

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че отборът му няма да подценява оставащите двубои от сезона, въпреки че „сините“ вече си гарантираха шампионската титла в Първа лига.

Столичани подпечатаха първото място след победа с 1:0 над ЦСКА 1948, а в предстоящия мач срещу Лудогорец ще получат трофея пред собствена публика.

"Да, вече сме шампиони, но влизаме в този мач с намерение да го изиграем добре и да го спечелим. Подготвяме се сериозно и няма да има отпускане“, подчерта испанският специалист на пресконференцията преди срещата.

Веласкес беше категоричен, че неговият тим ще подходи с максимална концентрация, независимо от липсата на напрежение в класирането.

"Ще дадем 100% от себе си. Не само в този мач, а винаги. Независимо дали играем срещу Лудогорец, Байерн Мюнхен или който и да е друг съперник, желанието ни остава същото - да играем добре и да побеждаваме“, добави той.

Наставникът обърна внимание и на емоционалния заряд около предстоящото връчване на титлата, като подчерта, че това е заслужена награда за труда на целия клуб.

"Много ни костваше да стигнем дотук. Понякога забравяме да се радваме на постигнатото. Тези моменти с феновете, с играчите и семейството ми са незабравими“, каза още Веласкес.

Единственият отсъстващ за „сините“ ще бъде Стипе Вулиукич, който е с травма и ще пропусне остатъка от сезона. Въпреки това шампионите ще търсят нов успех, за да зарадват феновете си в деня, в който официално ще вдигнат титлата.