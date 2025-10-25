Хулио Веласкес: Първенството не се състои само от Левски и Лудогорец

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че отборът му е доминирал в мача с Добруджа, но призова всички в тима да останат скромни.

Столичани спечелиха домакинството си с 3:0.

"Добруджа направи много добър мач срещу ЦСКА и имаше шанс да изравни. Именно затова казах, че трябва да покажем уважение към противника. Отборът показа изключително високо ниво на отношение. Ние бяхме доминиращият отбор от първата до последната минута. И независимо срещу кой играем, всеки се раздава на терена", сподели той след срещата.

Наставникът посочи на какво се дължат ротациите в състава му.

"Взех решение за ротациите предвид опита ни от европейските турнири, а и тази седмица имаме среща в средата й за Купата, а след това нова среща за първенството. Истината е, че понякога не е възможно. Имаме 22 футболисти и трима вратари, всички тренират добре и всеки един може да започне. И оттук нататък взимаме решение на базата на моментна форма и на спецификата за мача", допълни испанецът.

Веласкес отказа да говори, че първенството е едва ли не двубой между Левски и Лудогорец, а трябва да бъдат уважавани всички състави.

"Първенството не е само от двата отбора. Уважаваме всеки един отбор в първенството. Ако мислим по този начин, сме обречени на неуспех. Трябва да продължим скромно. Ключово е да си стъпил здраво на земята и да си даваме ясна представа какво правят момчетата на терена, да подхождаме сериозно за всеки мач, защото това е начина, по който искам да вървим наред", добави треньорът.