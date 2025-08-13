Хулио Веласкес: Приоритет е да спечелим, а не да пазим резултата

Хулило Веласкес сподели, че в Левски не смятат да пазят резултат от първия мач срещу Сабах, като ще се опитат да спечелят и втория. Старши треньорът на „сините“ не изключи дуелът с азербайджанците да бъде решен и с дузпи.

На традиционната пресконференция испанецът говори и за състоянието на Георги Костадинов, който изпитва здравословни проблеми в последните дни. Столичани спечелиха първата среща от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите с 1:0 на българска земя, а реваншът е утре (четвъртък) в Баку и ще стартира от 19:00 часа българско време.

"Ще следим състоянието на Георги Костадинов в днешната тренировка и ще преценим дали може да играе в реванша със Сабах утре“, сподели той относно състоянието на полузащитника.

"Спечелихме с 1:0, като вкарахме при последната си атака. Утре всичко ще бъде различно. По мое мнение имахме шанс да отбележим и по-рано. Трябва да призная, че имахме сериозен съперник със сериозни футболисти, които ни затрудниха максимално. Ясно е какъв мач ни очаква. Труден двубой ще бъде, но сме в добра кондиция и ще подходим с желание да си тръгнем като победители. Приоритет за нас не е да пазим резултата, а да излезем победители от двубоя. Най-добрият начин е да излезем и да се опитаме да спечелим утрешния мач“, уточни наставникът.

Специалистът разкри и от какво се нуждаят „сините“, за да изглеждат по най-добрия начин.

"Това ще е различен мач. Нашата философия е да се защитаваме добре, но започваме с това - да атакуваме добре, да притежаваме топката, опитваме се да стоим дълго в противниковото поле. Не губя време да мисля какво ще стане в мача предварително. Фокусът ми е как да подготвя моя отбор по най-добрия начин за утрешния мач. Със сигурност сме готови за продължения и дузпи. Имахме вече опит с Апоел Беер Шева и с Брага. Ще се опитаме обаче да го направим в редовното време, това е желанието ни“, завърши Веласкес.

С него на пресконференцията бе и Гашпер Търдин. Словенският халф смята, че столичани ги очаква труден мач, но те има шансове да спечелят отново, този път в азербайджанската столица.

"Ще бъде труден мач, но смятам, че ако сме концентрирани, определено можем да го спечелим. Анализирахме добре първия мач, за това сме дошли тук - да спечелим", Търдин.