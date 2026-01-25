Хулио Веласкес: Вдигнахме нивото през тези три седмици

Хулио Веласкес смята, че в Левски са вдигнали нивото по време на последните три седмици на лагера в Белек. „Сините“ обърнаха Тренчин след 2:1 в последната си контрола на турска земя от зимната им подготовка. Старши треньорът остана доволен от представянето на столичния тим.

"Видях доста интересни неща. Играехме с ясна идея с топката и в защита. Тренчин игра доста по-отворено от Заглембе, излизаше в предни позиции. Хареса ми как преодоляваме първата линия на съперника и решенията на футболистите. Истината е, че не започнахме много добре и ни вкараха на контраатака, но отборът отговори добре“, сподели той.

"Създадохме много положения пред тяхната врата, а и няколко пъти съдиите свиреха спорни засади, но успяхме да вкараме два пъти. Трябваше обаче да бъдем по-убедителни в завършващата фаза. Момчетата пак се вложиха, както беше във всеки ден до момента", продължи наставникът

"Дойдохме в Турция в добра кондиция и оставаше само да постигнем игрови ритъм. Считам, че подобрихме доста неща и вдигнахме нивото през тези три седмици", каза още Веласкес и разри, че Мустафа Сангаре е получил почивка, защото има лек проблем.