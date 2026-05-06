Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент...
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е...
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да...
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма...
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Хулио Веласкес: Време е да се насладим на постигнатото

Треньорът на Левски Хулио Веласкес получи положителни коментари в родината си Испания, след като изведе „сините“ до шампионската титла. Младият наставник говори пред AS за работата си и за бъдещето на българския тим.

„Много съм щастлив и доволен. Особено заради факта, че клубът има красива история. Не бе печелил обаче титлата от 17 години. Беше прекрасна емоция. От миналия сезон насам се справяме на ниво. През този успяхме да бъдем най-добрите. Имахме притеснения дали можем да играем в сгъстен цикъл, но отборът се справи блестящо. Благодарен съм на играчите, че ни се довериха и изпълниха всичко. Невероятно е да спечелим титлата четири кръга преди края", заяви испанският специалист.

"Време е да се насладим на постигнатото. Остават четири мача и трябва да направим добро шоу. След това ще мислим за следващия сезон и квалификациите за Шампионската лига. Левски отдавна не е стигал до същинската фаза на някой от турнирите. През миналата година бяхме близо. Ще видим какви са шансовете ни. В момента клубът сменя собствеността си, но президентът ни остава. Ще бъде построен и нов стадион. Това е важно за клуба да продължи напред и да се развива“, коментира Веласкес.

