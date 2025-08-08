БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Хванаха с наркотици спасител на плажа в Обзор

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
хванаха наркотици спасител плажа обзор
Снимка: илюстративна
Задържаха спасител на плажа в Обзор заради притежание на наркотици. Вчера полицейски служители извършили проверка на спасителен пост № 6 на централния плаж в Обзор, след постъпил сигнал за притежание на наркотични вещества от служител, работещ там като спасител.

Полицията е установила 38-годишен мъж от Стара Загора, с криминално минало, у когото са намерени и иззети две пликчета метамфетамин с общо тегло около 3 грама, както и пликче с марихуана с тегло около 1 грам.

При последвало претърсване в квартирата на мъжа на ул. „Г. С. Раковски“ в Обзор, е открита още една свивка
марихуана с тегло около 7 грама.

38-годишният старозагорец е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

