Иберийският полуостров се върти по посока на часовниковата стрелка

Испания и Португалия се намират върху тектонична платформа, която бавно се движи. Ново научно изследване показва, че целият Иберийски полуостров се върти по посока на часовниковата стрелка, макар и толкова бавно, че процесът се измерва в милиони години.

Учени от Университета на Страната на баските са анализирали GPS данни, информация за земетресения и сателитни наблюдения. Комбинирането на тези данни е позволило да се създадат подробни модели на движенията на земната кора в района около Гибралтар.

Причината за въртенето е сложното взаимодействие между Африканската и Евразийската тектонични плочи. В западната част на региона те се сблъскват директно, докато в източната земната кора е по-тънка и действа като буфер, който поема част от напрежението.

В резултат югозападната част на полуострова се измества на северозапад, а североизточната – леко на юг. Това неравномерно движение кара целия полуостров да се завърта около оста си, установяват учените.

Проучването потвърждава и по-ранни данни, че Гибралтарската дъга продължава да се измества към Атлантическия океан. В далечно бъдеще това може да доведе до появата на нова активна тектонична зона в източната част на Атлантика.