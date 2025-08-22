Ибрахим Садик: Обичам да вкарвам по този начин

Разбирам, че е изненадващо, каза един от голмайсторите на АЗ Алкмаар, който пречупи Левски в първия плейоф от Лигата на конференциите.
Ибрахим Садик остана доволен от вкарания гол с глава за АЗ Алкмаар срещу Левки в плейофите от Лигата на конференциите. Ганаецът отбеляза първия гол за нидерландците, които пречупиха Левски с 2:0 на Националния стадион „Васил Левски“.
Крилото сподели, че обича да вкарва по този начин.
"Разбирам, че е изненадващо, че вкарвам с глава, защото не съм много висок. Ако винаги тренираш за това, ще се отплати. Обичам да вкарвам по този начин."
Един от голмайсторите на отбора от Алкмаар разкри и как е подобрил уменията си, за да бележи попадения с глава.
„Когато ходех на плаж с приятелите си в Гана, винаги правехме упражнения с игра с глава в морето. Един приятел хвърляше топката във въздуха и аз скачах колкото можех по-високо. Съпротивлението на водата ме научи да се изкачвам все по-високо и по-високо, докато краката ми не започнаха да се показват над водата. С тази сила на отскок като основа, след това работих специално върху техниката на игра с глава във футболното училище. Така се получи всичко. Сега мога да изненадвам по-високи противници във въздушни дуели, каза Садик пред Ziggo Sport.