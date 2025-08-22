Ибрахим Садик: Обичам да вкарвам по този начин

Ибрахим Садик остана доволен от вкарания гол с глава за АЗ Алкмаар срещу Левки в плейофите от Лигата на конференциите. Ганаецът отбеляза първия гол за нидерландците, които пречупиха Левски с 2:0 на Националния стадион „Васил Левски“.

Крилото сподели, че обича да вкарва по този начин.

"Разбирам, че е изненадващо, че вкарвам с глава, защото не съм много висок. Ако винаги тренираш за това, ще се отплати. Обичам да вкарвам по този начин."

Един от голмайсторите на отбора от Алкмаар разкри и как е подобрил уменията си, за да бележи попадения с глава.