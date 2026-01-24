Ига Швьонтек е в четвъртия кръг на Australian Open след успех над Ана Калинская

Ига Швьонтек се класира за осминафиналите на Australian Open. Втората ракета в света надви Ана Калинская с 6:1, 1:6, 6:1 за около час и 40 минути.

Полякинята започна устремно, но загуби втората част по категоричен начин. След това тя се събра и резултатът от предишните два сета се повтори.

На 1/8-финалите Швьонтек ще играе с австралийката Мадисън Инглис, която се класира за тази фаза без игра, след като Наоми Осака се оттегли заради физически проблем.

Швьонтек, която гони първа титла в Мелбърн, може да се изправи в четвъртфиналите срещу бившата финалистка Елена Рибакина.