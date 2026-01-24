БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

Ига Швьонтек е в четвъртия кръг на Australian Open след успех над Ана Калинская

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Полякинята стигна до победата в три сета.

Ига Швьонтек
Снимка: БТА
Ига Швьонтек се класира за осминафиналите на Australian Open. Втората ракета в света надви Ана Калинская с 6:1, 1:6, 6:1 за около час и 40 минути.

Полякинята започна устремно, но загуби втората част по категоричен начин. След това тя се събра и резултатът от предишните два сета се повтори.

На 1/8-финалите Швьонтек ще играе с австралийката Мадисън Инглис, която се класира за тази фаза без игра, след като Наоми Осака се оттегли заради физически проблем.

Швьонтек, която гони първа титла в Мелбърн, може да се изправи в четвъртфиналите срещу бившата финалистка Елена Рибакина.

#Australian Open 2026 #Ана Калинская #Ига Швьонтек

