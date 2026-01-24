Наоми Осака се оттегли от Откритото първенство на Австралия

Двукратната шампионка в Мелбърн страда от физически проблем.
Наоми Осака се отказа преди мача си от трети кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис при жените.
Двубоят й с местната тенисистка Мадисън Инглис беше поставен във вечерната сесия на днешната програма, но няма да се проведе заради физически проблем на японката.
В миналия кръг тя елиминира Сорана Кърстя от Румъния в три сета.
"Трябваше да взема трудното решение да се оттегля, за да обърна внимание на нещо, от което тялото ми има нужда след последния мач. Бях толкова развълнувана да продължа серията си тук. Съкрушена съм, но не мога да рискувам допълнително влошаване на проблема и да отсъствам по-дълго време от корта. Благодаря ви за цялата любов и подкрепа...дълбоко признателна съм за всичко. И благодарности на моя екип, който винаги е до мен, и на организаторите", написа Осака, която е двукратна шампионка в Мелбърн, в социалните мрежи.