Наоми Осака се оттегли от Откритото първенство на Австралия

Наоми Осака се отказа преди мача си от трети кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис при жените.

Двубоят й с местната тенисистка Мадисън Инглис беше поставен във вечерната сесия на днешната програма, но няма да се проведе заради физически проблем на японката.

В миналия кръг тя елиминира Сорана Кърстя от Румъния в три сета.