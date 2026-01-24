БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Наоми Осака се оттегли от Откритото първенство на Австралия

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Двукратната шампионка в Мелбърн страда от физически проблем.

Наоми Осака
Снимка: БТА
Наоми Осака се отказа преди мача си от трети кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис при жените.

Двубоят й с местната тенисистка Мадисън Инглис беше поставен във вечерната сесия на днешната програма, но няма да се проведе заради физически проблем на японката.

В миналия кръг тя елиминира Сорана Кърстя от Румъния в три сета.

"Трябваше да взема трудното решение да се оттегля, за да обърна внимание на нещо, от което тялото ми има нужда след последния мач. Бях толкова развълнувана да продължа серията си тук. Съкрушена съм, но не мога да рискувам допълнително влошаване на проблема и да отсъствам по-дълго време от корта. Благодаря ви за цялата любов и подкрепа...дълбоко признателна съм за всичко. И благодарности на моя екип, който винаги е до мен, и на организаторите", написа Осака, която е двукратна шампионка в Мелбърн, в социалните мрежи.

Свързани статии:

Швьонтек, Рибакина и Осака се класираха за третия кръг на Australian Open
Швьонтек, Рибакина и Осака се класираха за третия кръг на Australian Open
Олимпийската шампионка от Токио 2020 и номер 10 Белинда Бенчич...
Чете се за: 03:45 мин.
#Australian Open 2026 #Наоми Осака

