Швьонтек, Рибакина и Осака се класираха за третия кръг на Australian Open

Поставената под номер 2 в схемата Ига Швьонтек (Полша) се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия.

24-годишната Швьонтек, която се стреми към първа титлата в кариерата си от турнира от Големия шлем, победи непоставената Мари Боузкова (Чехия) с 6:2, 6:3.

Тя направи пет пробива по пътя си към успеха и два пъти загуби подаването си.

„Чувствах се страхотно да играя днес, чувствах се по-свободна, отколкото в първия кръг, така че исках да се боря“, каза полякинята.

„Условията не бяха лесни. Беше супер ветровито, така че трябваше да се приспособя към това, но със сигурност съм доволна от представянето си. Ще прозвучи нескромно, но след толкова много победи е трудно да се прецени един мач. Обикновено съм щастлива, след като завърша целия турнир, ако го спечеля. Ако не, съм по-малко щастлива, но със сигурност трябва да се науча да ценя всеки мач и да не приемам всичко за даденост - да играя, за да спечеля. Днес беше добър ден и се чувствах добре“, добави тя.

Швьонтек премина леко през първия сет, но шесткратната шампионка от Големия шлем се озова в затруднено положение във втората част, когато Бузкова поведе с 3:1. Полякинята изравни резултата, а след това направи печеливша точка от форхенд на мрежата, за да поведе, като по-късно подпечата победата и си осигури сблъсък в третия кръг с 31-вата поставена Анна Калинская (Русия).

Четирикратната шампионка от Големия шлем Наоми Осака, която взе трофея от Откритото първенство на Австралия през 2019 и 2021 година, загуби сет, но се наложи над румънката Сорана Кърстя с 6:3, 4:6, 6:2 за точно два часа на корта.

Японката спечели първата част след серия от три поредни гейма в края, но във втората загуби подаването си в десетия гейм и съперничка й изравни. В третия сет Осака направи два пробива и без проблеми затвори мача.

„Опитах се да играя добре. Мисля, че направих много непредизвикани грешки, но се постарах максимално. Тя е страхотна тенисистка. Мисля, че това беше последното й Открито първенство на Австралия, така че съжалявам, че се ядоса по време на мача", заяви Осака.

Кърстя вече обяви, че този сезон ще бъде последен в нейната кариера.

Петата поставена в схемата и финалистка от 2023 година Елена Рибакина (Казахстан) също продължава напред след успех над Варвара Грачьова (Русия) със 7:5, 6:2.

Олимпийската шампионка от Токио 2020 и номер 10 Белинда Бенчич (Швейцария) отпадна, след като загуби от 19-годишната чешка квалификантка Никола Бартункова с 3:6, 6:0, 4:6.

В друг мач номер 21 Елиза Мертен (Белгия) елиминира Моюка Учиджима (Япония) с 6:3, 6:1, а в изцяло чешки сблъсък Тереза Валентова се наложи над Линда Фрухвиртова със 7:5, 2:6, 6:3.