Мадисън Кийс продължава успешно защитата на титлата си в Мелбърн

Мадисън Кийс продължава успешно защитата на титлата си на Откритото първенство на Австралия в Мелбърн. Американката победи сънародничката си Ашлин Крюгер с 6:1, 7:5 и се класира за третия кръг.

Деветата в схемата Кийс изоставаше в резултата във втория сет и от пасив 2:5 успя да се върне в мача и да триумфира в два сета на „Джон Кейн Арена“.

През 2025 г. американката спечели първата си титла от Големия шлем, побеждавайки Арина Сабаленка на финала.

В третия кръг Кийс ще се изправи срещу чехкинята Каролина Плишкова или индонезийката Джанис Тиен.