Джокович няма спирка и е в третия кръг на Australian Open

Вяра Илиева
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Сърбинът записа 101-та си победа в Мелбърн и продължава преследването на рекордна 11-та титла от Australian Open.

Снимка: БГНЕС
Новак Джокович спечели мача си от втория кръг на Откритото първенство на Австралия и записа 101-та си победа в Мелбърн.

Сърбинът, който е четвърти в класацията на ATP, отстрани италианския квалификант Франческо Маестрели на централния корт "Род Лейвър Арена". Джокович се наложи с 6:3, 6:2, 6:2 за 2:15 ч. и продължава преследването на рекордна 11-та титла от Australian Open.

Постижението на Ноле го доближава на една победа от исторически рекорд. При успех в следващия си двубой той ще стане първият тенисист с 400 победи в турнирите от Големия шлем.

В третия кръг той ще се изправи срещу победителя от мача между Ботик ван де Зандсхулп и Юнчен Шан..

В друг мач от втория кръг Лоренцо Музети записа убедителна победа с 6:3, 6:3, 6:4 над сънародника си Лоренцо Сонего.

#Франческо Маестрели #Australian Open 2026 #Новак Джокович

